Зеленська опублікувала фото свого домашнього улюбленця. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n143115-kit-zelenskoyi-persha-ledi-opublikuvala-foto-svogo-domashnogo-ulublencya.html

Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, намагається привернути увагу до великої кількості її фейкових акаунтів у соціальних мережах.

Перша леді обурена тим, що облікові записи під її ім’ям з’являються в деяких соцмережах, де насправді вона не зареєстрована. Дружина глави держави в Instagram виклала знімок свого кота й закликала не вірити фейкам.

Це — мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з’являються фейкові акаунти, — написала вона й наголосила, що зареєстрована лише в Інстаграмі та Фейсбуці.

Зеленська зізналася, що вже декілька разів натрапляла на фейкові дописи від її імені, зокрема в Телеграм. Вона додала, що не хоче, щоб ці особи вводили людей в оману.

У мене є сторінка у Instagram (допис на якій ви власне зараз і читаєте) та в Facebook. Уся інформація «з перших уст» — тут. Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться — обов’язково повідомлю! — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, у січні дружина президента України Олена Зеленська поскаржилася на те, що її новостворена сторінка у Фейсбук перебувала у зоні турбулентності. Виявилося, що її акаунт тимчасово заблокували через «підвищену підозрілу активність» в обліковому записі. Така ситуація тривала два дні.