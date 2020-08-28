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Ракурс
Бойовиком ДНР виявився чинний військовослужбовець ЗСУ. Фото: glavcom.ua

Бойовиком з «Оплоту» виявився чинний боєць ЗСУ (ВІДЕО)

28 сер 2020, 21:44
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Військовослужбовець Збройних сил України виявився колишнім бойовиком проросійської терористичної організації «Донецька народна республіка».

Колишнього прислужника окупантів контррозвідники СБУ виявили в Харківській області. Слідчі встановили, що місцевий мешканець у липні 2014 року добровільно став бойовиком і входив до складу «спецназу ДНР» та так званого батальону «Оплот». Про це 28 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зрадник виконував обов’язки патрульного — охороняв підконтрольні ДНР об'єкти та місцевість. За таку «службу» він щомісяця отримував гроші в еквіваленті близько 5 тис. грн. У жовтні чоловік втік від терористів та вступив до лав ЗСУ.

Сепаратисту слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258−3 (участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.


Нагадаємо, днями Служба безпеки України викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР. Група зловмисників, які знаходилися у Маріуполі, за вказівкою бойовиків публікували у російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні.

Джерело: Ракурс


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