Боевиком ДНР оказался действующий военнослужащий ВСУ. Фото: glavcom.ua

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины оказался бывшим боевиком пророссийской террористической организации «Донецкая народная республика».

Бывшего прислужника оккупантов контрразведчики СБУ обнаружили в Харьковской области. Следователи установили, что местный житель в июле 2014 года добровольно стал боевиком и входил в состав «спецназа ДНР» и так называемого батальона «Оплот». Об этом 28 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предатель исполнял обязанности патрульного — охранял подконтрольные ДНР объекты и местность. За такую «службу» он ежемесячно получал деньги в эквиваленте около 5 тыс. грн. В октябре мужчина сбежал от террористов и вступил в ряды ВСУ.

Сепаратисту следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258−3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации фейковой ДНР. Группа злоумышленников, которые находились в Мариуполе, по указанию боевиков публиковали в российских соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в Украине.