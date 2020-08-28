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29 августа отмечают День авиации Украины. Фото: news.liga.net

29 августа отмечают День авиации Украины и Ореховый Спас

28 авг 2020, 22:55
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29 августа профессиональный праздник отмечают военные и гражданские авиаторы, работники авиационной промышленности и транспорта.

День авиации в Украине традиционно празднуется в последнюю субботу августа. Этот праздник начал своим указом в 1993 году президент Украины Леонид Кравчук, а в 1996 году в указ были внесены изменения. По информации экспертов, воздушное движение Украины охватывает пять районов полетной информации общей площадью 729,8 тыс. кв. км.

Православные 29 августа празднуют Ореховый Спас. В этот день украинки в селах ткали полотно, чтобы семье было во что одеться. Также полотном торговали на рынках. В народе этот праздник еще называли Полотняный Спас или Спас на полотне.

Начиная с 29 августа наши предки заготавливали лесные орехи, а жатва завершалась. Селяне начинали сеять озимые. Поэтому этот день также называли Хлебный Спас.

Кроме того, в этот день чистили источники и наблюдали за водой. Считалось, если вода в колодцах спокойная, то осень будет теплой.

Народные приметы на 29 августа:

  • Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.
  • Если на третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.
  • Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.

В мире 29 августа отмечают День действий против ядерных испытаний, День словацкого национального восстания в 1944 году, Национальный Чоп Суэй Дей и День «Больше трав, меньше соленого» в США, День спорта в Индии, День юриста в Аргентине и День муниципальной полиции в Польше.

29 августа в истории:


  • 1561 год — в Пересопницком монастыре завершили работу над книгой Пересопницкое Евангелие;
  • 1885 год — инженер из Германии Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл;
  • 1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» из Германии завершил первое кругосветное путешествие;
  • 1949 год — в СССР на территории Семипалатинска (Казахская ССР) впервые удачно испытали атомную бомбу;
  • 2014 год — Иловайская трагедия — расстрел украинской колонны во время выхода из Иловайска.

29 августа День ангела отмечают Герасим, Степан, Александр, Яков и Анна.

Напомним, 28 августа православные в Украине отмечали один из 12 главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется после Успенского поста

Источник: Ракурс


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