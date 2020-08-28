29 августа отмечают День авиации Украины и Ореховый Спасhttps://racurs.ua/n143116-29-avgusta-otmechaut-den-aviacii-ukrainy-i-orehovyy-spas.htmlРакурс
29 августа профессиональный праздник отмечают военные и гражданские авиаторы, работники авиационной промышленности и транспорта.
День авиации в Украине традиционно празднуется в последнюю субботу августа. Этот праздник начал своим указом в 1993 году президент Украины Леонид Кравчук, а в 1996 году в указ были внесены изменения. По информации экспертов, воздушное движение Украины охватывает пять районов полетной информации общей площадью 729,8 тыс. кв. км.
Православные 29 августа празднуют Ореховый Спас. В этот день украинки в селах ткали полотно, чтобы семье было во что одеться. Также полотном торговали на рынках. В народе этот праздник еще называли Полотняный Спас или Спас на полотне.
Начиная с 29 августа наши предки заготавливали лесные орехи, а жатва завершалась. Селяне начинали сеять озимые. Поэтому этот день также называли Хлебный Спас.
Кроме того, в этот день чистили источники и наблюдали за водой. Считалось, если вода в колодцах спокойная, то осень будет теплой.
Народные приметы на 29 августа:
- Хороший урожай орехов — в следующем году будет много хлеба.
- Если на третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна — ранней.
- Бледные звезды — к ясной и сухой погоде.
В мире 29 августа отмечают День действий против ядерных испытаний, День словацкого национального восстания в 1944 году, Национальный Чоп Суэй Дей и День «Больше трав, меньше соленого» в США, День спорта в Индии, День юриста в Аргентине и День муниципальной полиции в Польше.
29 августа в истории:
- 1561 год — в Пересопницком монастыре завершили работу над книгой Пересопницкое Евангелие;
- 1885 год — инженер из Германии Готлиб Даймлер получил патент на мотоцикл;
- 1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» из Германии завершил первое кругосветное путешествие;
- 1949 год — в СССР на территории Семипалатинска (Казахская ССР) впервые удачно испытали атомную бомбу;
- 2014 год — Иловайская трагедия — расстрел украинской колонны во время выхода из Иловайска.
29 августа День ангела отмечают Герасим, Степан, Александр, Яков и Анна.
Напомним, 28 августа православные в Украине отмечали один из 12 главных церковных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник празднуется после Успенского поста