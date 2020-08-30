У США випробовують безпілотні вантажівки. Фото: maxpixel.net

https://racurs.ua/ua/n143166-google-pochav-vyprobuvannya-bezpilotnyh-vantajivok-na-dorogah-ssha.html

Ракурс

Вантажівки-безпілотники з’явилися на американських дорогах в штаті Техас.

Випробовувати такі машини почала компанія Waymo, яка належить Google. Автомобілями керують завдяки програмному забезпеченню. На перших етапах тестувань в кабіні все ж перебуватиме водій, який «страхуватиме» комп’ютер. Перші ж повністю автономні випробування пройдуть лише за кілька років. Про це повідомляє Transportationnation.

Тим часом керівництво Waymo стверджує, що компанія не планує самостійно виробляти безпілотні вантажівки, а лише розробляє спеціальний софт для безпілотних машин. У компанії заявляють про мету «створити найдосвідченішого водія в світі». ЗМІ припускають, що «Ваймо» продаватиме програмне забезпечення виробникам безпілотних автомобілів.

Як відомо, навесні 2019 року компанія Waymo провела картрування доріг в штатах Техас та Нью-Мексико за допомогою мінівенів Chrysler Pacifica, оснащених камерами і датчиками високої чіткості.

Нагадаємо, американська компанія Cruise, що належить General Motors, презентувала безпілотний шатл Origin для пасажирських перевозок. Автори ідеї стверджують, що новий транспортний засіб допоможе переосмислити сучасну систему пасажирських перевезень.