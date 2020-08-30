Лукашенко прогулявся в резиденції з автоматом. Фото: РІА «Новости»

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Ракурс

Олександр Лукашенко, президент Білорусі, вдруге за останній час з’явився на публіці з вогнепальною зброєю в руках.

В мережі опублікували знімок, на якому Лукашенко йде по території перед палацом Незалежності. Фото Лукашенка з автоматом та бронежилеті опублікувало видання РІА «Новости». Зазначається, що цю світлину їм надіслала прес-секретар Лукашенка у відповідь на питання про його місцезнаходження. Про це повідомляється у Telegram-каналі видання.

Як відомо, Лукашенко з’являється на публіці зі зброєю вже вдруге. Вперше ЗМІ помітили президента Білорусі з автоматом 23 серпня, коли мітингувальники теж вирушили до Палацу незалежності. Того дня глава держави літав на вертольоті над Мінськом та хвалив силовиків. Лукашенка супроводжував його 15-річний син Микола. Підліток мав при собі пістолет Glock 17, був одягнутий у бронежилет та шолом.

Тим часом у Мінську триває масштабний мітинг. До протестувальників вийшов помічник Лукашенка В’ячеслав Латишонок. Розмова відбувається на підвищених тонах. Активісти звинувачують владу у репресіях, представник президента заявляє, що у всьому треба розібратися.

Нагадаємо, сьогоднішня акція протесту в Мінську «Марш миру і незалежності» зібрала понад 220 тис. осіб. До резиденції президента Лукашенка підігнали БМП та бронетранспортери.