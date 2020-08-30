Лукашенко прогулялся в резиденции с автоматом. Фото: РИА «Новости»

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, второй раз за последнее время появился на публике с огнестрельным оружием в руках.

В сети опубликовали снимок, на котором Лукашенко идет по территории перед дворцом Независимости. Фото Лукашенко с автоматом и бронежилете опубликовало издание РИА «Новости». Отмечается, что этот снимок им прислала пресс-секретарь Лукашенко в ответ на вопрос о его местонахождении. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

Как известно, Лукашенко появляется на публике с оружием уже во второй раз. Впервые СМИ заметили президента Беларуси с автоматом 23 августа, когда митингующие тоже отправились ко дворцу Независимости. В тот день глава государства летал на вертолете над Минском и хвалил силовиков. Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Николай. Подросток имел при себе пистолет Glock 17, был одет в бронежилет и шлем.

Тем временем в Минске продолжается масштабный митинг. К протестующим вышел помощник Лукашенко Вячеслав Латышонок. Разговор происходит на повышенных тонах. Активисты обвиняют власть в репрессиях, представитель президента заявляет, что во всем надо разобраться.

Напомним, сегодняшняя акция протеста в Минске «Марш мира и независимости» собрала более 220 тыс. лиц. К резиденции президента Лукашенко подогнали БМП и бронетранспортеры.