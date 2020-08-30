Многотысячный митинг в Минске. Фото: TUT.by

https://racurs.ua/n143160-miting-v-minske-sobral-bolee-200-tys-chelovek-k-rezidencii-lukashenko-styanuli-bronetehniku.html

Ракурс

Акция протеста в Минске «Марш мира и независимости» 30 августа собрала более 220 тыс. человек.

На площади Независимости активисты выкрикивают: «Иди прочь! Мы идем на день рождения!». Часть колонны протестующих направилась к дворцу Независимости. Стелу на площади окружили силовики. Об этом 30 августа сообщает «Радио Свобода».

По информации издания TUT. by, правоохранители усиливают охрану резиденции президента Лукашенко в дворце Независимости. Проспект Победы перекрыл ОМОН. На улицах столицы уже заметили тяжелую бронетехнику — БМП-2. Кроме того, по меньшей мере 10 единиц БТР-80 стянули к резиденции президента.

Между тем Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что на акции протеста в Минске задержали уже 125 человек. Отмечается, что правоохранители приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения общественной безопасности.

Напомним, сегодняшняя акция протеста в Минске началась со столкновений митингующих с правоохранителями и задержаниями. Инцидент произошел на проспекте Независимости.