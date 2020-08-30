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ЛГБТ-марш в Одессе. Фото: 048

ЛГБТ-марш в Одессе завершился массовой дракой (ФОТО, ВИДЕО)

30 авг 2020, 17:18
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«Марш равенства», который 30 ноября в Одессе организовала организация «Одесса прайд», не прошел без инцидентов.

Во время акции схватки с полицейскими устроили участники марша «За семейные ценности». В 15.00 на Приморском бульваре должен был начаться «Марш равенства», но перед началом его проведения на место происшествия пришли противники ЛГБТ-сообществ. Об этом сообщает местное новостное агентство 048.

Столкновения с сотрудниками полиции произошли у Думской площади, когда противники «Марша равенства» начали швырять яйца в своих оппонентов. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

Предварительно известно о пяти задержанных участниках акции «За семейные ценности». Пострадал правоохранитель, которого ударили по голове. Полицейского госпитализировали.


Напомним, в Украине пропаганду гомосексуализма хотят наказывать штрафами — в парламенте зарегистрировали законопроект № 3917 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма».


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