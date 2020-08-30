ЛГБТ-марш в Одесі. Фото: 048

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Ракурс

«Марш рівності», який 30 листопада в Одесі організувала організація «Одеса прайд», не відбувся без інцидентів.

Під час акції сутички з поліцейськими влаштували учасники маршу «За сімейні цінності». О 15.00 на Приморському бульварі мав початися «Марш рівності», але перед початком його проведення на місце події прийшли супротивники ЛГБТ-спільнот. Про це повідомляє місцеве новинне агентство 048.

Сутички з співробітниками поліції сталися біля Думської площі, коли супротивники «Маршу рівності» почали жбурляти яйця у своїх опонентів. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.

Попередньо відомо про п’ять затриманих учасників акції «За сімейні цінності». Постраждав правоохоронець, якого вдарили по голові. Поліцейського госпіталізували.

Нагадаємо, в Україні пропаганду гомосексуалізму хочуть карати штрафами — в парламенті зареєстрували законопроект № 3917 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму».