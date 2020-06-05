Акція у Києві. Фото: БЕЗ ТАБУ

https://racurs.ua/ua/n139332-u-kyievi-predstavnyky-lgbt-mitynguut-za-vidstavku-avakova-policiya-zatrymala-blyzko-10.html

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У Києві під Кабінетом міністрів проходить акція «Проти поліцейського свавілля в Україні». Її організували представники ЛГБТ та «Центр громадських свобод». Вони вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

На місці події чергують правоохоронці, які перевіряють усіх осіб, перш ніж допустити їх до акції. Поліцейські вже затримали близько 10 осіб, які хотіли влаштувати провокації. Про це розповів голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає «Громадське».

За словами Крищенка, затримані — «м'яко кажучи, не прихильники KyivPride». У них при перевірці знайшли газові балончики та інші заборонені предмети. За попередньою інформацією, затримано близько 10 осіб.

Крищенко додав, що правоохоронці працюють на запобігання провокаціям, тому усі учасники проходять посилений контроль, а можливих провокаторів одразу затримують. Він додав, що із затриманими проведуть бесіду.

Нагадаємо, акція «Проти поліцейського свавілля в Україні» — це вже четверта за сьогодні акція у Києві за відставку Авакова. Також подібні акції відбулися у низці міст України, зокрема Харкові та Івано-Франківську.