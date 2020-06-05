Акция в Киеве. Фото: БЕЗ ТАБУ

https://racurs.ua/n139332-v-kieve-predstaviteli-lgbt-mitinguut-za-otstavku-avakova-policiya-zaderjala-okolo-10-provokatorov.html

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В Киеве под Кабинетом министров проходит акция «Против полицейского произвола в Украине». Ее организовали представители ЛГБТ и «Центр гражданских свобод». Они требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

На месте события дежурят правоохранители, проверяют всех лиц, прежде чем допустить их к акции. Полицейские уже задержали около 10 человек, которые хотели устроить провокации. Об этом рассказал председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает «Громадське».

По словам Крищенко, задержанные — «мягко говоря, не сторонники KyivPride». У них при проверке нашли газовые баллончики и другие запрещенные предметы. По предварительной информации, задержаны около 10 человек.

Крищенко добавил, что правоохранители работают на предотвращения провокаций, поэтому все участники проходят усиленный контроль, а возможных провокаторов сразу задерживают. Он добавил, что с задержанными проведут беседу.

Напомним, акция «Против полицейского произвола в Украине» — это уже четвертая за сегодня акция в Киеве за отставку Авакова. Также подобные акции прошли в ряде городов Украины, в частности Харькове и Ивано-Франковске.