Акция протеста в Киеве. Фото: Голос

https://racurs.ua/n139307-ukrainskie-goroda-vyshli-na-akcii-protesta-za-otstavku-avakova-v-kieve-protestuuschiy-pytalsya.html

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Арсен Аваков сегодня выступил в Верховной Раде и рассказал о деятельности Министерства внутренних дел (МВД), расследовании громких уголовных производств. Тем временем в Киеве и других городах Украины сотни людей вышли на акции протеста за отставку Авакова.

В частности, под зданием областной государственной администрации собрались митингующие в Харькове. Они вышли с плакатами «AvakOFF», «Куда идти, когда насилует полиция». Также некоторые держали плакаты «Free #Reef» в поддержку Андрея Антоненко — одного из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Суспільне: Харків».

Также акция протеста за отставку Авакова проходит в Ивано-Франковске. Там активисты считают, что увольнение главы МВД необходимо, потому что «рыба гниет с головы». Они также держат плакаты «AvakOFF», «Я не хочу быть следующим» и другие.

Известно, что накануне подобные акции прошли в Одессе, Днепре и других городах Украины.

Тем временем в Киеве под Верховной Радой во время акции протеста мужчина пытался себя поджечь. Его остановили правоохранители.

Как сообщалось, сегодня в Киеве анонсированы сразу четыре акции за отставку Авакова. Две из них проходят под Верховной Радой. Активисты собрались там из-за того, что в парламенте сегодня выступал сам Аваков.