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Акція протесту в Києві. Фото: Голос

Українські міста вийшли на акції протестів за відставку Авакова, у Києві протестуючий вдався до самоспалення (ФОТО, ВИДЕО)

5 чер 2020, 11:14
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, сьогодні виступив у Верховній Раді і розповів про діяльність Міністерства внутрішніх справ (МВС), розслідування гучних кримінальних проваджень. Водночас у Києві і інших містах України сотні людей вийшли на акції протесту за відставку Авакова.

Зокрема, під будівлею обласної державної адміністрації зібралися мітингувальники в Харкові. Вони вийшли з плакатами «AvakOFF», «Куди йти, коли ґвалтує поліція». Також деякі тримали плакати «Free #Reef» на підтримку Андрія Антоненка — одного з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Про це повідомляє «Суспільне: Харків».

Акція протесту в Харкові. Фото: Альона Рязанцева

Акція протесту в Харкові. Фото: Альона Рязанцева

Акція протесту в Харкові. Фото: Альона Рязанцева

Також акція протесту за відставку Авакова проходить в Івано-Франківську. Там активісти вважають, що звільнення глави МВС є необхідним, тому що «риба гниє з голови». Вони також тримають плакати «AvakOFF», «Я не хочу бути наступним» щодо.

Акція протесту в Івано-Франківську. Фото: Галка

Акція протесту в Івано-Франківську. Фото: Галка

Відомо, що напередодні подібні акції пройшли в Одесі, Дніпрі та інших містах України.

Між тим у Києві під Верховною Радою під час акції протесту чоловік намагався себе підпалити. Його зупинили правоохоронці. Так він протестував проти свавілля поліції.

Акція протесту в Києві. Фото: Страна



Акція протесту в Києві. Фото: Голос

Як повідомлялося, сьогодні у Києві анонсовані одразу чотири акції за відставку Авакова. Дві з них проходять під Верховною Радою. Активісти зібралися там через те, що в парламенті сьогодні виступав сам Аваков.


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