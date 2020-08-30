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Ракурс
Збій стався у роботі Telegram. Фото: ferra.ru

Масштабний збій стався у роботі Telegram (КАРТА)

30 сер 2020, 16:45
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Месенджер Telegram «впав» 30 серпня — на його погану роботу скаржаться інтернет-користувачі з різних куточків світу.

З проблемами в роботі додатка зіткнулися в основному користувачі з Європи. Telegram почав погано функціонувати 12.45 за київським часом. Про це повідомляється на веб-сайті сервісу Downdetector, що спеціалізується на відстеженні роботи популярних інтернет-ресурсів.

Зазначається, що на проблемну роботу Телеграму скаржаться користувачі з України, Білорусі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, Румунії, Хорватії, Угорщини, Норвегії, Швеції Росії та Сінгапуру. Користувачі пишуть, що їм не вдається підключитися до месенджера — 92% скарг. Ще 7% користувачів заявляють про проблеми з відправленням повідомлень.

Як відомо, востаннє масовий збій в роботі месенджера реєструвався ресурсом Downdetector ще 6 червня. Тоді користувачі також в основному не могли увійти в додаток.

Збій стався у роботі Telegram. Карта: Downdetector


Збій стався у роботі Telegram. Карта: Downdetector

Нагадаємо, 10 липня стався масштабний збій на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple— iOS. У багатьох користувачів не працювали Viber, Privat24, Facebook та інші додатки.

Джерело: Ракурс


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