Збій стався у роботі Telegram. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n143158-masshtabnyy-zbiy-stavsya-u-roboti-telegram-karta.html

Ракурс

Месенджер Telegram «впав» 30 серпня — на його погану роботу скаржаться інтернет-користувачі з різних куточків світу.

З проблемами в роботі додатка зіткнулися в основному користувачі з Європи. Telegram почав погано функціонувати 12.45 за київським часом. Про це повідомляється на веб-сайті сервісу Downdetector, що спеціалізується на відстеженні роботи популярних інтернет-ресурсів.

Зазначається, що на проблемну роботу Телеграму скаржаться користувачі з України, Білорусі, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Бельгії, Румунії, Хорватії, Угорщини, Норвегії, Швеції Росії та Сінгапуру. Користувачі пишуть, що їм не вдається підключитися до месенджера — 92% скарг. Ще 7% користувачів заявляють про проблеми з відправленням повідомлень.

Як відомо, востаннє масовий збій в роботі месенджера реєструвався ресурсом Downdetector ще 6 червня. Тоді користувачі також в основному не могли увійти в додаток.

Нагадаємо, 10 липня стався масштабний збій на смартфонах, що працюють на базі мобільної операційної системи від Apple— iOS. У багатьох користувачів не працювали Viber, Privat24, Facebook та інші додатки.