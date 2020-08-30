Сбой произошел в работе Telegram. Фото: ferra.ru

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Ракурс

Мессенджер Telegram «упал» 30 августа — на его плохую работу жалуются интернет-пользователи из разных уголков мира.

С проблемами в работе приложения столкнулись в основном пользователи из Европы. Telegram начал плохо функционировать 12.45 по киевскому времени. Об этом сообщается на веб-сайте сервиса Downdetector, специализирующегося на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что на проблемную работу Телеграма жалуются пользователи из Украины, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Румынии, Хорватии, Венгрии, Норвегии, Швеции, России и Сингапура. Пользователи пишут, что им не удается подключиться к мессенджеру — 92% жалоб. Еще 7% пользователей заявляют о проблемах с отправкой сообщений.

Как известно, в последний раз массовый сбой в работе мессенджера регистрировался ресурсом Downdetector еще 6 июня. Тогда пользователи в основном не могли войти в приложение.

Напомним, 10 июля произошел масштабный сбой на смартфонах, работающих на базе мобильной операционной системы от Apple — iOS. У многих пользователей не работали Viber, Privat24, Facebook и другие приложения.