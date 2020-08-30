Портрет Лукашенко с Путиным сожгли в Киеве. Фото: «Цензор.НЕТ»

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Акция протеста против режима президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась 30 августа в Киеве.

Мероприятие состоялось под посольством Беларуси в день рождения белорусского президента, которому сегодня исполнилось 66 лет. Участники акции отметили, что последние кровавые разгоны митингующих в Беларуси показали миру, кто такой Лукашенко. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Также митингующие выразили возмущение дружескими отношениями Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе перфоманса активисты сожгли портрет Лукашенко и Путина, а также российский триколор.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о том, что Украина «поставила на паузу» все контакты с Беларусью. Кроме того, Киев присоединился к заявлению Евросоюза о несоответствии недавних выборов в Беларуси международным стандартам.

Напомним, в день рождения Александра Лукашенко в Беларуси продолжаются массовые митинги — тысячи активистов собрались на проспекте Независимости в Минске. Между протестующими и силовиками возникли столкновения, нескольких митингующих задержали.