Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 31 августа будет очень жаркой и солнечной. Дождь и грозы в последний день лета обещают только днем в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Температура воздуха ночью от 15° до 21° тепла, а днем воздух прогреться до 26−35° выше нуля. Ветер ожидается южный 7−12 м/с и восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве завтра прогнозируется солнечная и очень теплая. Ночью воздух прогреется до 16−18° выше нуля по Цельсию, а днем — 30−32° тепла.

Погода в Харькове 31 августа солнечная, возможна переменная облачность. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 31−33° выше нуля.

Погода в Одессе завтра ожидается солнечная и жаркая — температура воздуха ночью ожидается 19−21° тепла, а днем — 28−30° выше нуля.

Погодные условия во Львове в понедельник будет малооблачные и солнечные. Ночью столбики термометров покажут 16−16° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погода в Карпатах в первый рабочий день недели ожидается солнечная и жаркая. Температурные показатели следующие — ночью 16−19° тепла, а днем 26−33° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 31 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, 30 августа погода в Украине должна была быть жаркой и сухой. Синоптики обещали, что днем температура воздуха будет колебаться от 28° до 33° тепла.