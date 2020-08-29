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Погода в Украине. Фото: Метеовести

В Украину возвращается летний зной — погода 30 августа (КАРТА)

29 авг 2020, 15:15
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Погода в Украине 30 августа будет жаркой и сухой. Дневная температура будет колебаться от 28° до 33° тепла, а ночью температура воздуха прогреется от 11° до 21° тепла.

Жарче всего будет в западных областях. Столбики термометров в этих регионах днем поднимутся до 30−33°. Ночью теплее всего будет на юге, в Одессе ночью температура составит 19−21° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 30 августа. Карта: Гидрометцентр

Погода в Киеве 30 августа будет теплой и сухой, на небе лишь иногда будут появляться облака. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 30−32°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода во Львове ночью будет жаркой и сухой. Ночью температура воздуха составит 15−17°, днем — 31−33°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет жаркой, осадков не ожидается. Ночью термометры покажут 19−21°, днем — температура повысится до 28−30°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 30 августа будет теплой и сухой. Температура воздуха ночью опустится до 13−15°, днем — поднимется до 30−32°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет теплой и без осадков. Ночью синоптики прогнозируют температуру воздуха 12−14°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 30 августа будет жаркой, осадков не ожидается. Ночью температура составит 17−19°, днем ​​воздух прогреется до 31−33°. Ветер южный, 5−10 м/с.


Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 30 августа будет относительно спокойной. Ожидаются небольшие возмущения магнитного поля, которые усилятся ночью и утром.

Источник: Ракурс


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