Погода в Україні. Фото: Метеовісті

https://racurs.ua/ua/n143127-v-ukrayinu-povertaietsya-litnya-speka-pogoda-30-serpnya-karta.html

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Погода в Україні 30 серпня буде спекотною й сухою. Вдень температура коливатиметься від 28° до 33° тепла, а вночі температура повітря прогріється від 11° до 21° тепла.

Найспекотніше буде у західних областях. Стовпчики термометрів у цих регіонах вдень ​​піднімуться до 30−33°. Вночі найтепліше буде напівдні, в Одесі вночі температура становитиме 19−21° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода у Києві 30 серпня буде теплою і сухою, на небі лише іноді з’являтимуться хмаринки. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 30−32°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові вночі буде спекотною й сухою. Вночі температура повітря становитиме 15−17°, вдень — 31−33°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде спекотною, опадів не очікується. Вночі термометри покажуть 19−21°, вдень — температура підвищиться до 28−30°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі 30 серпня буде теплою і сухою. Температура повітря вночі опуститься до 13−15°, вдень — підніметься до 30−32°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Харкові буде теплою і без опадів. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 12−14°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 30 серпня буде спекотною, опадів не очікується. Вночі температура становитиме 17−19°, вдень повітря прогріється до 31−33°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 30 серпня буде відносно спокійною. Очікуються невеликі збурення магнітного поля, які посиляться вночі та вранці.