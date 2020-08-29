Наслідки вибуху гранати, фото: Національна поліція

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Ракурс

У Дніпрі сьогодні, 29 березня, в салоні легкового автомобіля вибухнула граната.

Інцидент стався близько 10.20 в Шевченківському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

В результаті вибуху тяжкі травми отримав водій, який незадовго до цього сів у припаркований транспортний засіб. Його госпіталізували, проте від отриманих травм він згодом помер. Загиблий — 71-річний житель Солонянського району Дніпропетровської області.

Інші особи та припарковані поруч автомобілі не постраждали.

За оцінками експертів, вибух стався внаслідок детонації гранати Ф-1.

Вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 264 Кримінального кодексу (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Вибух відірвав постраждалому обидві руки, повідомляє видання «Дніпро Оперативний».

За інформацією видання, загиблий приїхав на цей ринок продавати м’ясо.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі вибух гранати забрав життя чоловіка 1961 року народження.