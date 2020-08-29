Поліція затримала викрадача дитини, фото: Національна поліція

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На Київщині поліція розшукала та затримала чоловіка, який викрав чотирирічну дівчинку на автозаправній станції у місті Бориспіль.

Викрадення сталося, коли мати дівчинки відволіклася, сплачуючи за пальне. Зловмисник посадив дитину до свого авто та поїхав з місця інциденту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Інформація про викрадення надійшла до поліції від батьків дитини вчора, 28 серпня, близько 20.00, впродовж 10 хвилин після здійснення викрадення.

Відразу в Києві, Київській та суміжних областях було оголошена операція перехоплення.

Місцезнаходження зловмисника вирахували впродовж двох годин — він перебував у полі поблизу міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Підозрюваного затримали, ним виявився 29-річний місцевий житель. Зазначається, що він — фізична особа підприємець і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Затриманий чоловік живе сам, він неодружений.

Затриманого помістили до СІЗО. Наразі його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Але у слідства є інформація, що цей злочин міг бути скоєний на сексуальному підґрунті. Тому після проведення певних слідчих дій дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані додатково за статтею Кримінального кодексу, — зазначає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліція опублікувала відео допиту затриманого, на якому він стверджує, що планував зґвалтувати викрадену дитину.

Врятовану дитину батькам повернули неушкодженою.

Нагадаємо, восени минулого року на Київщині викрали тримісячне немовля. Немовля згодом знайшли та повернули матері.