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Ракурс
Поліція затримала викрадача дитини, фото: Національна поліція

Викрадача чотирирічної дівчинки затримали на Київщині (ФОТО, ВІДЕО)

29 сер 2020, 13:47
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На Київщині поліція розшукала та затримала чоловіка, який викрав чотирирічну дівчинку на автозаправній станції у місті Бориспіль.

Викрадення сталося, коли мати дівчинки відволіклася, сплачуючи за пальне. Зловмисник посадив дитину до свого авто та поїхав з місця інциденту. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Інформація про викрадення надійшла до поліції від батьків дитини вчора, 28 серпня, близько 20.00, впродовж 10 хвилин після здійснення викрадення.

Відразу в Києві, Київській та суміжних областях було оголошена операція перехоплення.

Місцезнаходження зловмисника вирахували впродовж двох годин — він перебував у полі поблизу міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Підозрюваного затримали, ним виявився 29-річний місцевий житель. Зазначається, що він — фізична особа підприємець і раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Затриманий чоловік живе сам, він неодружений.

Затриманого помістили до СІЗО. Наразі його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Але у слідства є інформація, що цей злочин міг бути скоєний на сексуальному підґрунті. Тому після проведення певних слідчих дій дії підозрюваного можуть бути кваліфіковані додатково за статтею Кримінального кодексу, — зазначає керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліція опублікувала відео допиту затриманого, на якому він стверджує, що планував зґвалтувати викрадену дитину.

Врятовану дитину батькам повернули неушкодженою.

Поліція затримала викрадача дитини, фото: Національна поліція

Поліція затримала викрадача дитини, фото: Національна поліція

Поліція затримала викрадача дитини, фото: Національна поліція


Нагадаємо, восени минулого року на Київщині викрали тримісячне немовля. Немовля згодом знайшли та повернули матері.

Джерело: Ракурс


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