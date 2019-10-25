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Викрадення немовляти на Київщині: жінку відправили під домашній арешт, скріншот відео

Викрадачку немовляти на Київщині відправили під домашній арешт

25 жов 2019, 19:11
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Ірпінський суд 25 жовтня не погодився із клопотанням прокуратури заарештувати 26-річну Анастасію Поліщук, яка викрала тримісячне немовля на Київщині. Сьогодні суддя відправила жінку під домашній арешт із обов’язковим носінням електронного браслета.

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В Ірпінському суді сьогодні обрали запобіжний захід жінці, яка 23 жовтня у Коцюбинському викрала у матері немовля. 26-річній уродженці Бердичева оголошено підозру у злочині за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Стаття передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Малюка правоохоронці знайшли і повернули матері.

Викрадення малюка відбулося вранці 23 жовтня. В селище Коцюбинське приїхала невідома жінка, яка нібито хотіла познайомитися з незаможної сім'єю дитини. Коли жінки вирішили прогулятися по місту, зловмисниця викрала немовля і зникла з ним на легковому автомобілі сірого кольору.

Викрадачка дитини розповіла, що збиралася «виховувати хлопчика як свого». Начальник поліції Ірпеня Олег Петренко повідомив, що викрадачка була в АТО, де отримала контузію. Власних дітей вона не може мати через невдале переривання вагітності. Мати викраденого хлопчика заявила, що викрадачка втерлася в довіру та вмовила залишити з нею дитину у візочку, поки сама мати мала сходити на пошту.

Джерело: Ракурс


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