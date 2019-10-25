Похищение младенца в Киевской области: женщину отправили под домашний арест, скриншот видео

https://racurs.ua/n128584-pohititelnicu-mladenca-v-kievskoy-oblasti-otpravili-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Ирпенский суд 25 октября не согласился с ходатайством прокуратуры арестовать 26-летнюю Анастасию Полищук, которая похитила трехмесячного младенца на Киевщине. Сегодня судья отправила женщину под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

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В Ирпенском суде сегодня избрали меру пресечения женщине, которая 23 октября в Коцюбинском похитила у матери младенца. 26-летней уроженке Бердичева объявлено подозрение в преступлении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Статья предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Малыша правоохранители нашли и вернули матери.

Похищение ребенка произошло утром 23 октября. В поселок Коцюбинское приехала неизвестная женщина, которая якобы хотела познакомиться с бедной семьей ребенка. Когда женщины решили прогуляться по городу, злоумышленница похитила младенца и скрылась с ним на легковом автомобиле серого цвета.

Похже похитительница ребенка рассказала, что собиралась «воспитывать мальчика как своего». Начальник полиции Ирпеня Олег Петренко сообщил, что женщина была в АТО, где получила контузию. Собственных детей она не может иметь из-за неудачного прерывания беременности. Мать похищенного мальчика заявила, что похитительница уговорила оставить с ней ребенка в коляске, пока сама мать должна была сходить на почту.