Полиция задержала похитителя ребенка, фото: Национальная полиция

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Ракурс

На Киевщине полиция разыскала и задержала мужчину, который похитил четырехлетнюю девочку на автозаправочной станции в городе Борисполь.

Похищение произошло, когда мать девочки отвлеклась, платя за топливо. Злоумышленник посадил ребенка в свое авто и уехал с места инцидента в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Информация о похищении поступила в полицию от родителей ребенка вчера, 28 августа, около 20.00, в течение 10 минут после совершения похищения.

Сразу в Киеве, Киевской и смежных областях была объявлена операция перехвата.

Местонахождение злоумышленника вычислили в течение двух часов — он находился в поле возле международного аэропорта «Борисполь».

Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний местный житель. Отмечается, что он — физическое лицо предприниматель и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Задержанный мужчина живет один, он холост.

Задержанного поместили в СИЗО. В настоящее время его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса (незаконное лишение свободы или похищение человека). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет.

Но у следствия есть информация, что это преступление могло быть совершено на сексуальной почве. Поэтому после проведения определенных следственных действий действия подозреваемого могут быть квалифицированы дополнительно по статье Уголовного кодекса, — отмечает руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Полиция опубликовала видео допроса задержанного, на котором он утверждает, что планировал изнасиловать похищенного ребенка.

Спасенного ребенка родителям вернули невредимым.

Напомним, осенью прошлого года в Киевской области похитили трехмесячного младенца. Ребенка впоследствии нашли и вернули матери.