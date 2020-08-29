В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143124-v-vsu-za-sutki-obnarujili-pochti-50-sluchaev-koronavirusa.html

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Коронавирусную болезнь COVID-19 к развитию которой приводит коронавирус Sars-CoV-2, за сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) зафиксировали у еще 46 человек. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Из них 11 человек госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

Всего в ВСУ, по состоянию на 10.00 29 августа, на COVID-19 болеют 602 человека. Еще 701 человек находится на изоляции, из них для 57 человек ее срок завершается в течение трех ближайших дней.

Всего за время эпидемии коронавируса в ВСУ зафиксировано шесть летальных случаев среди больных коронавирусом. Выздоровели уже 1 тыс. 58 больных.

В командовании Медицинских сил ВСУ отмечают, что инфицирование коронавирусом чаще всего происходит в результате эпизодических контактов с лицами, которые не входят в круг ежедневного общения.

Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами, — подчеркивается в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 28 августа, эпидемия COVID-19 установила новый печальный рекорд по количеству официально зафиксированных случаев этого заболевания — почти 2,5 тыс. больных.