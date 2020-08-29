В Україні триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус Sars-CoV-2, за добу у Збройних силах України (ЗСУ) зафіксували у ще 46 осіб. Стан їхнього здоров’я задовільний.

З них 11 осіб госпіталізували, решта лікуються на самоізоляції. Про це повідомляє прес-служба командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом у ЗСУ, станом на 10.00 29 серпня, на COVID-19 хворіють 602 особи. Ще 701 особа перебуває на ізоляції, з них для 57 осіб її термін завершується впродовж трьох найближчих днів.

Всього за час епідемії коронавірусу у ЗСУ зафіксовано шість летальних випадків серед хворих коронавірусом. Одужали вже 1 тис. 58 хворих.

У командуванні Медичних сил ЗСУ зазначають, що інфікування коронавірусом найчастіше стається внаслідок епізодичних контактів із особами, які не входять до кола щоденного спілкування.

Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами, — наголошується у повідомленні прес-служби відомства.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 28 серпня, епідемія COVID-19 встановила новий сумний рекорд за кількістю офіційно зафіксованих випадків цього захворювання — майже 2,5 тис. хворих.