В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143121-covid-19-vstanovyv-novyy-rekord-v-ukrayini-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів.

За добу встановлено новий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

За 28 серпня виявлено ще 2 тис. 481 хворого на COVID-19, серед цього переліку 127 дітей та 120 медпрацівників.

450 хворих на COVID-19 за добу госпіталізували.

Протягом доби зафіксовано 41 летальний випадок серед хворих на коронавірус, 1 тис. 55 пацієнтів одужали.

Згідно з даними РНБО, наразі в Україні хворіють понад 58,3 тис. осіб.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:

столиці України Києві — 265 випадків;

Харківській області — 247 випадків;

Тернопільській області — 227 випадків;

Львівській області — 190 випадків;

Івано-Франківській області — 182 випадки;

Одеській області — 170 випадків.

Загалом за час карантину в Україні:

зафіксовано 116 тис. 978 випадків COVID-19;

померли 2 тис. 492 хворих;

одужали 56 тис. 138 пацієнтів;

проведено понад 1 млн 516 тис. тестувань методом ПЛР.

Нагадаємо, минулий сумний рекорд із кількості виявлених хворих на коронавірус становив 2 тис. 438 осіб.