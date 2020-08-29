COVID-19 встановив новий рекорд в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143121-covid-19-vstanovyv-novyy-rekord-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів.
За добу встановлено новий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.
За 28 серпня виявлено ще 2 тис. 481 хворого на COVID-19, серед цього переліку 127 дітей та 120 медпрацівників.
450 хворих на COVID-19 за добу госпіталізували.
Протягом доби зафіксовано 41 летальний випадок серед хворих на коронавірус, 1 тис. 55 пацієнтів одужали.
Згідно з даними РНБО, наразі в Україні хворіють понад 58,3 тис. осіб.
Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:
- столиці України Києві — 265 випадків;
- Харківській області — 247 випадків;
- Тернопільській області — 227 випадків;
- Львівській області — 190 випадків;
- Івано-Франківській області — 182 випадки;
- Одеській області — 170 випадків.
Загалом за час карантину в Україні:
- зафіксовано 116 тис. 978 випадків COVID-19;
- померли 2 тис. 492 хворих;
- одужали 56 тис. 138 пацієнтів;
- проведено понад 1 млн 516 тис. тестувань методом ПЛР.
Нагадаємо, минулий сумний рекорд із кількості виявлених хворих на коронавірус становив 2 тис. 438 осіб.