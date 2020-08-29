Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

COVID-19 встановив новий рекорд в Україні (ІНФОГРАФІКА)

29 сер 2020, 11:01
999

Епідемія коронавірусу в Україні набирає обертів.

За добу встановлено новий сумний рекорд за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

За 28 серпня виявлено ще 2 тис. 481 хворого на COVID-19, серед цього переліку 127 дітей та 120 медпрацівників.

450 хворих на COVID-19 за добу госпіталізували.

Протягом доби зафіксовано 41 летальний випадок серед хворих на коронавірус, 1 тис. 55 пацієнтів одужали.

Згідно з даними РНБО, наразі в Україні хворіють понад 58,3 тис. осіб.

Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксовано у:

  • столиці України Києві — 265 випадків;
  • Харківській області — 247 випадків;
  • Тернопільській області — 227 випадків;
  • Львівській області — 190 випадків;
  • Івано-Франківській області — 182 випадки;
  • Одеській області — 170 випадків.

Загалом за час карантину в Україні:

  • зафіксовано 116 тис. 978 випадків COVID-19;
  • померли 2 тис. 492 хворих;
  • одужали 56 тис. 138 пацієнтів;
  • проведено понад 1 млн 516 тис. тестувань методом ПЛР.

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні, інфографіка: РНБО


Нагадаємо, минулий сумний рекорд із кількості виявлених хворих на коронавірус становив 2 тис. 438 осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿