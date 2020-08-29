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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

COVID-19 установил новый рекорд в Украине (ИНФОГРАФИКА)

29 авг 2020, 11:01
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Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты.

За сутки установлен новый печальный рекорд по количеству выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.

За 28 августа обнаружен еще 2 тыс. 481 больной COVID-19, среди этого перечня 127 детей и 120 медработников.

450 больных COVID-19 за сутки госпитализировали.

В течение суток зафиксирован 41 летальный случай среди больных коронавирус, 1 тыс. 55 пациентов выздоровели.

Согласно данным СНБО, сейчас в Украине болеют более 58,3 тыс. человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:

  • столице Украины Киеве — 265 случаев;
  • Харьковской области — 247 случаев;
  • Тернопольской области — 227 случаев;
  • Львовской области — 190 случаев;
  • Ивано-Франковской области — 182 случая;
  • Одесской области — 170 случаев.

Всего за время карантина в Украине:

  • зафиксированы 116 тыс. 978 случаев COVID-19;
  • умерли 2 тыс. 492 больных;
  • выздоровели 56 тыс. 138 пациентов;
  • проведены более 1 млн 516 тыс. тестирований методом ПЦР.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, прошлый печальный рекорд по количеству выявленных больных коронавирусом составил 2 тыс. 438 человек.

Источник: Ракурс


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