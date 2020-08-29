COVID-19 установил новый рекорд в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143121-covid-19-ustanovil-novyy-rekord-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине набирает обороты.
За сутки установлен новый печальный рекорд по количеству выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом во время сегодняшнего видеобрифинга.
За 28 августа обнаружен еще 2 тыс. 481 больной COVID-19, среди этого перечня 127 детей и 120 медработников.
450 больных COVID-19 за сутки госпитализировали.
В течение суток зафиксирован 41 летальный случай среди больных коронавирус, 1 тыс. 55 пациентов выздоровели.
Согласно данным СНБО, сейчас в Украине болеют более 58,3 тыс. человек.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:
- столице Украины Киеве — 265 случаев;
- Харьковской области — 247 случаев;
- Тернопольской области — 227 случаев;
- Львовской области — 190 случаев;
- Ивано-Франковской области — 182 случая;
- Одесской области — 170 случаев.
Всего за время карантина в Украине:
- зафиксированы 116 тыс. 978 случаев COVID-19;
- умерли 2 тыс. 492 больных;
- выздоровели 56 тыс. 138 пациентов;
- проведены более 1 млн 516 тыс. тестирований методом ПЦР.
Напомним, прошлый печальный рекорд по количеству выявленных больных коронавирусом составил 2 тыс. 438 человек.