Коронавирус в Украине установил новый рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143071-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-novyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных.
Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 27 августа, диагностировали у еще 2 тыс. 438 человек, из них 112 детей и 122 медицинские работники. Об этом во время видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
497 больных госпитализировали. Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:
- Киеве (251 случай);
- Тернопольской области (243 случая);
- Харьковской области (242 случая);
- Львовской области (215 случаев);
- Одесской области (214 случаев).
Количество заболеваний постоянно растет. Кроме общего количества, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, растет количество людей, которые госпитализируются каждый день, — подчеркнул Степанов.
Умерли за сутки 48 больных коронавирусом. 866 человек за сутки выздоровели от COVID-19. Болеют в Украине в настоящее время почти 57 тыс. человек. За сутки сделано более 41,7 тыс. тестирований на коронавирус.
Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:
- выявлены почти 114,5 тыс. случаев инфицирования;
- умер 2 тыс. 451 больной;
- вылечились более 55 тыс. человек;
- проведены более 1 млн 494 тыс. тестирований методом ПЦР.
Напомним, в СНБО ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии коронавируса в Украине количество зарегистрированных случаев COVID-19 в конце октября может достичь 360 тыс.