В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Украинская правда»

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Эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных.

Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки, 27 августа, диагностировали у еще 2 тыс. 438 человек, из них 112 детей и 122 медицинские работники. Об этом во время видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

497 больных госпитализировали. Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:

Киеве (251 случай);

Тернопольской области (243 случая);

Харьковской области (242 случая);

Львовской области (215 случаев);

Одесской области (214 случаев).

Количество заболеваний постоянно растет. Кроме общего количества, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, растет количество людей, которые госпитализируются каждый день, — подчеркнул Степанов.

Умерли за сутки 48 больных коронавирусом. 866 человек за сутки выздоровели от COVID-19. Болеют в Украине в настоящее время почти 57 тыс. человек. За сутки сделано более 41,7 тыс. тестирований на коронавирус.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

выявлены почти 114,5 тыс. случаев инфицирования;

умер 2 тыс. 451 больной;

вылечились более 55 тыс. человек;

проведены более 1 млн 494 тыс. тестирований методом ПЦР.

Напомним, в СНБО ожидают, что в случае пессимистического сценария развития эпидемии коронавируса в Украине количество зарегистрированных случаев COVID-19 в конце октября может достичь 360 тыс.