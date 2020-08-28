В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n143071-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-rekord-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих.

Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу, 27 серпня, діагностували у ще 2 тис. 438 осіб, з них 112 дітей та 122 медичні працівники. Про це під час відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

497 хворих госпіталізували. Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у:

Києві (251 випадок);

Тернопільській області (243 випадки);

Харківській області (242 випадки);

Львівській області (215 випадків);

Одеській області (214 випадків).

Кількість захворювань постійно зростає. Окрім загальної кількості, в яких підтверджено коронавірусну хворобу, зростає кількість людей, які госпіталізуються кожного дня, — наголосив Степанов.

Померли за добу 48 хворих на коронавірус. 866 людей за добу одужали від COVID-19. Хворіють в Україні наразі майже 57 тис. осіб. За добу здійснено понад 41,7 тис. тестувань на коронавірус.

Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:

виявлено майже 114,5 тис. випадків інфікування;

помер 2 тис. 451 хворий;

вилікувалися понад 55 тис. осіб;

проведено понад 1 млн 494 тис. тестувань методом ПЛР.

Нагадаємо, у РНБО очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії коронавірусу в Україні кількість зареєстрованих випадків COVID-19 наприкінці жовтня може сягнути 360 тисяч.