Коронавірус в Україні встановив новий рекорд (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143071-koronavirus-v-ukrayini-vstanovyv-novyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих.
Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу, 27 серпня, діагностували у ще 2 тис. 438 осіб, з них 112 дітей та 122 медичні працівники. Про це під час відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
497 хворих госпіталізували. Найбільше випадків коронавірусу за добу зафіксували у:
- Києві (251 випадок);
- Тернопільській області (243 випадки);
- Харківській області (242 випадки);
- Львівській області (215 випадків);
- Одеській області (214 випадків).
Кількість захворювань постійно зростає. Окрім загальної кількості, в яких підтверджено коронавірусну хворобу, зростає кількість людей, які госпіталізуються кожного дня, — наголосив Степанов.
Померли за добу 48 хворих на коронавірус. 866 людей за добу одужали від COVID-19. Хворіють в Україні наразі майже 57 тис. осіб. За добу здійснено понад 41,7 тис. тестувань на коронавірус.
Всього за час епідемії коронавірусу в Україні:
- виявлено майже 114,5 тис. випадків інфікування;
- помер 2 тис. 451 хворий;
- вилікувалися понад 55 тис. осіб;
- проведено понад 1 млн 494 тис. тестувань методом ПЛР.
Нагадаємо, у РНБО очікують, що в разі песимістичного сценарію розвитку епідемії коронавірусу в Україні кількість зареєстрованих випадків COVID-19 наприкінці жовтня може сягнути 360 тисяч.