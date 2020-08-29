В Україні 29 серпня вшановують пам'ять загиблих захисників, фото: Петро Порошенко

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29 серпня торік указом президента Володимира Зеленського було визначене Днем пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

В ці дні у серпні 2014 року українські захисники зазнали значних втрат потрапивши в оточення в районі міста Іловайська Донецької області в ході протистояння російським військам на Донбасі.

В Україні сьогодні відбуваються заходи з вшанування пам’яті загиблих захисників. В цих заходах у Києві бере участь Зеленський.

Зокрема, відбулася церемонія біля Дзвону Пам’яті, встановленого в Міноборони. Ударами цього дзвону вшановують пам’ять захисників, які цього дня в різні роки загинули, захищаючи Україну від збройної агресії.

Після цього в Міноборони відбулася церемонія покладання квітів до Дзвону Пам’яті.

До вшанування пам’яті загиблих захисників України доручилися також і представники країн-партнерів нашої держави. Так, посол Великої Британії, військово-морський аташе та представники апарату аташе з питань оборони посольства поклали квіти до Стіни народної пам’яті в Києві.

На площі біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві о 12.00 має розпочатися меморіальний захід, присвячений Дню пам’яті захисників України.

Нагадаємо, в Офісі генпрокуратура нещодавно назвали причину Іловайської трагедії — це масштабне пряме вторгнення Російської Федерації.