У Мінську викрали члена Координаційної ради опозиції

Віталій Кривко, фото: БДЕУ

https://racurs.ua/ua/n143119-u-minsku-vykraly-chlena-koordynaciynoyi-rady-opozyciyi.html

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Протести в Білорусі, спровоковані нещодавніми президентськими виборами в цій країні, супроводжуються численними затриманнями активістів.

У Мінську вчора, 28 серпня, ввечері невідомі особи затримали члена опозиційної Координаційної ради Віталія Кривка, котрий також є координатором штабу відомого опозиціонера Віктора Бабарико. Про це повідомляє видання Tut. by з посиланням на інформацію штабу Бабарико.

За інформацією штабу політика, автомобіль, в якому їхав Кривко, нібито подряпала інше авто, яке рухалося поруч. Коли водії обох транспортних засобів зупинилися, під’їхав бус, з якого вийшли невідомі і забрали з собою Кривка.

Місце перебування активіста наразі не відоме, його встановлює адвокат.

Учасники акцій протесту в Білорусі вважають, що президентські вибори, основний день голосування на яких припав на 9 серпня, були сфальсифіковані на користь чинного президента Олександра Лукашенка.

18 серпня білоруська опозиція оголосила про створення Координаційної ради, метою діяльності якої є мирна передача влади від Лукашенка до Світлани Тіхановської, яку опозиціонери вважають справжньою переможницею виборів.

Нагадаємо, Лукашенко нещодавно побачив спільні моменти між Адольфом Гітлером та білоруською опозицією.