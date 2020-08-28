Олександр Лукашенко. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/ua/n143093-lukashenko-znayshov-spilne-mij-gitlerom-ta-protestuvalnykamy-u-bilorusi.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, розповів про своє відношення до біло-червоно-білого прапора, який став символом протестів у Білорусі.

Він прокоментував своє прийняття першої президентської присяги в 1994 році під біло-червоно-білим прапором як «інакше вчинити не міг». Про це повідомляє «БелТА».

Лукашенко розповів, що тоді цей прапор був встановлений Верховною Радою. Він був прийнятий нібито «під тиском націоналістичних депутатів». Білоруський президент додав, що інакше він тоді вчинити не міг, бо повинен був бути законослухняним президентом для всіх.

Білоруський лідер заявив, що за чинний прапор Білорусі на референдумі 1995 року проголосувала більшість громадян і він із задоволенням використовує його. Наголосимо, що червоно-зелений прапор Білорусі майже не відрізняється від радянського прапора країни.

Президент Білорусі наполягає, що тоді народ сам обрав саме таку символіку. А біло-червоно-білий прапор він пов’язав з Гітлером.

Народ висловився за цю символіку. А цей прапор, ви ж бачите: портрети Адольфа Гітлера і скрізь висять біло-червоно-білі прапори, — заявив президент Білорусі.

Наголосимо, що біло-червоно-білий прапор та герб «Погоня» використовують білоруські протестувальники на мітингах проти режиму Лукашенка.

До цього Олександр Лукашенко звинуватив Польщу у бажанні приєднати до себе Гродненську область Білорусі. Він заявив, що «нестабільні сусіди» Білорусі втручаються у внутрішні справи країни і тиснуть на країну. За його словами, поляки «сплять і бачать», як отримають Гродненську область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко оглядав з повітря протести у Білорусі та називав мітингувальників «щурами». Біля нього знаходився його 15-річний син у повному екіпіруванні НАТО.

Згодом Лукашенко вийшов з літака у своїй резиденції з автоматом. Він пояснив таку поведінку тим, що західні країни вже готові застосувати проти нього ядерну зброю.