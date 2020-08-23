УЄФА зробить Лігу Чемпіонів цікавішою — що змінять

Футбол. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142861-uiefa-zrobyt-ligu-chempioniv-cikavishou-scho-zminyat.html

Ракурс

Ліга Чемпіонів тепер може проводитися у форматі «фіналу восьми». В УЄФА вважають, що гра на виліт цікавіша, ніж стандартні двоматчеві поєдинки.

Наразі організація веде переговори щодо збереження формату «фіналу восьми». Про це повідомляє Associated Press.

У керівництві організації вважають, що така система є цікавішою та викликає більше напруги в шанувальників. Однак у цього формату матчів є суттєвий недолік — його складно втиснути в календар сезону 2020/2021.

Також повідомляється, що матчів плей-офф не стане менше, а цінність кожного окремого матчу тільки зросте.

Формат «фіналу восьми» запровадили через епідемію коронавірусу. Особливість матчів у тому, що вони проводяться на виліт та лише мають лише один тайм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Баварія» з Мюнхена в півфіналі Ліги чемпіонів впевнено перемогла французький «Ліон».

Французький клуб на стадіоні «Жозе Алваладе» вже в першому таймі поступався мюнхенцям із рахунком 2:0. На 18 хвилині відзначився Серж Гнабрі й він же на 33 хвилині вдруге відправив м’яч у ворота «Ліона».