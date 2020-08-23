УЕФА сделает Лигу Чемпионов интереснее — что изменят

Футбол. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142861-uefa-sdelaet-ligu-chempionov-interesnee-chto-izmenyat.html

Ракурс

Лига Чемпионов теперь может проводиться в формате «финала восьми». В УЕФА считают, что игра на вылет интереснее, чем стандартные двухматчевые поединки.

Сейчас организация ведет переговоры по сохранению формата «финала восьми». Об этом сообщает Associated Press.

В руководстве организации считают, что такая система более интересная и вызывает больше напряжения у поклонников. Однако у этого формата матчей есть существенный недостаток — его сложно втиснуть в календарь сезона 2020/2021.

Также сообщается, что матчей плей-офф не станет меньше, а ценность каждого отдельного матча только возрастет.

Формат «финала восьми» ввели из-за эпидемии коронавируса. Особенность матчей в том, что они проводятся на вылет и имеют лишь один тайм.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Бавария» из Мюнхена в полуфинале Лиги чемпионов уверенно победила французский «Лион».

Французский клуб на стадионе «Жозе Алваладе» уже в первом тайме уступал мюнхенцам со счетом 2: 0. На 18 минуте отличился Серж Гнабри и на 33 минуте во второй раз отправил мяч в ворота «Лиона».