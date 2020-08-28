Александр Лукашенко. Фото: Ведомости

https://racurs.ua/n143093-lukashenko-nashel-obschee-mejdu-gitlerom-i-protestuuschimi-v-belarusi.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, рассказал о своем отношении к бело-красно-белому флагу, который стал символом протестов в Беларуси.

Он прокомментировал свое принятия первой президентской присяги в 1994 году под бело-красно-белым флагом словами «иначе поступить не мог». Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко рассказал, что тогда этот флаг был установлен Верховным Советом. Он был принят якобы «под давлением националистических депутатов». Белорусский президент добавил, что должен был быть законопослушным президентом для всех.

Белорусский лидер добавил, что за действующий флаг Беларуси на референдуме 1995 года проголосовало большинство граждан и он с удовольствием использует его. Отметим, что красно-зеленый флаг Беларуси почти не отличается от советского флага страны.

Президент Беларуси настаивает, что тогда народ сам выбрал именно такую ​​символику. А бело-красно-белый флаг он связал с Гитлером.

Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и везде висят бело-красно-белые флаги, — заявил президент Беларуси.

Отметим, что бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» используют белорусские протестующие на митингах против режима Лукашенко.

До этого Александр Лукашенко обвинил Польшу в желании присоединить к себе Гродненскую область Беларуси. Он заявил, что «нестабильные соседи» Беларуси вмешиваются во внутренние дела страны и давят на страну. По его словам, поляки «спят и видят», как получат Гродненскую область.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко осматривал с воздуха протесты в Беларуси и называл митингующих «крысами». Рядом с ним находился его 15-летний сын в полной экипировке НАТО.

Впоследствии Лукашенко вышел из самолета в своей резиденции с автоматом. Он объяснил такое поведение тем, что западные страны уже готовы применить к нему ядерное оружие.