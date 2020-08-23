Александр Лукашенко. Фото: Беларуский партизан

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Протесты в Беларуси переросли в самый масштабный марш за историю страны, который называется «Марш новой Беларуси». Сотни тысяч протестующих собрались в Минске и требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко.

Сам Лукашенко эвакуируется из Дворца Независимости, все здание оцепили силовики. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.







Сообщается, что протестующие направляются в сторону резиденции президента.

Напомним, на площади Независимости в Минске 23 августа собралось более 100 тыс. человек. На митинг приехали люди из разных регионов, а оставшиеся в регионах митингующие протестуют на центральных площадях в своих городах. Этот протест — один из самых массовых в истории Беларуси.



Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. В стране была объявлена общенациональная забастовка, остановились предприятия. В первые дни участников акций разгонял спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании избивали.