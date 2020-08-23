Олександр Лукашенко. Фото: Беларуский партизан

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Протести в Білорусі переросли в наймасштабніший марш за історію країни, який має назву «Марш нової Білорусі». Сотні тисяч протестувальників зібралися в Мінську і вимагають відставки президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Сам Лукашенко евакуюється з Палацу Незалежності, усю будівлю оточили силовики. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.







Повідомляється, що учасники протесту направляються в сторону резиденції президента.





Нагадаємо, на площі Незалежності в Мінську 23 серпня зібралося понад 100 тис. людей. На мітинг приїхали білоруси з різних регіонів, а ті, що залишилися в регіонах, протестують на центральних площах у своїх містах. Цей протест — один із наймасовіших в історії Білорусі.

Протести в Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. У країні було оголошено загальнонаціональний страйк, зупинилися підприємства. У перші дні учасників акцій розганяв спецназ, тисячі людей затримали, багатьох із них при затриманні били.