Протест у Білорусі. Фото:Радые Свабода

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Протести у Білорусі через результати президентських виборів продовжуються. На площі Незалежності у Мінську 23 серпня зібралося понад 100 тис. осіб.

Новий мітинг має назву «Марш нової Білорусі». Про це повідомляє «Радые Свабода».

Протестувальники продовжують боротися проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і свавілля силовиків на вулицях країни.





На мітинг приїхали люди з різних регіонів країни, а ті, що залишилися у регіонах, протестують на центральних площах у своїх містах. Цей протест — один з наймасовіших в історії Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ув Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента. У містах країни проходять мітинги, а на підприємствах тривають страйки.