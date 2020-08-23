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Ракурс
Протесты в Беларуси. Фото: Радые Свабода

Сотни тысяч людей вышли на митинг в Беларуси (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 авг 2020, 16:36
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Протесты в Беларуси из-за результатов президентских выборов продолжаются. На площади Независимости в Минске 23 августа собралось более 100 тыс. человек.

Новый митинг проходит под названием «Марш новой Беларуси». Об этом сообщает «Радые Свабода».

Протестующие продолжают бороться против фальсификаций итогов президентских выборов и произвола силовиков на улицах страны.


На митинг приехали люди из разных регионов, а оставшиеся в регионах митингующие протестуют на центральных площадях в своих городах. Этот протест — один из самых массовых в истории Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против фальсифицированных выборов президента. В городах страны проходят митинги, а на предприятиях продолжаются забастовки.


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