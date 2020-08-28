Рада выходит из отпуска — как будут работать нардепы

https://racurs.ua/n143092-rada-vyhodit-iz-otpuska-kak-budut-rabotat-nardepy.html

Ракурс

Верховная Рада уже 1 сентября возобновит свою работу после летнего отпуска. В этот день официально стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва. Она продлится до 22 января 2021 года.

Об этом свидетельствует календарный план сессий Верховной Рады, опубликованный на сайте парламента.

Согласно календарному плану, нардепы десять недель будут работать в режиме пленарных заседаний. Еще семь недель они посвятят работе в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах. Четыре недели отведены для работы с избирателями.

Представители СМИ смогут попасть в здание Рады по аккредитации, вход будет осуществляться через первый подъезд.

По какому графику будет работать Верховная Рада, не уточняется. До карантина парламентарии по вторникам и четвергам собирались с 10.00 до 18.00 на утреннее и вечернее заседание с двумя перерывами, а по средам и пятницам — с 10.00 до 15.00 с одним перерывом.

С марта по июнь проводились только внеочередные заседания из-за коронавирусного карантина, а с июня парламентарии работали с 10.00 до 15.00 с одним получасовым перерывом.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщал, что, скорее всего, парламентарии продолжат работать с 10.00 до 15.00. По его словам, так значительно проще проводить все необходимые мероприятия по дезинфекции помещений Верховной Рады.