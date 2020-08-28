Бронемашину протестующих задержали в центре Киева, фото — ФБ Я.Емельяненка

https://racurs.ua/n143091-bronevik-protestuuschih-zaderjali-v-centre-kieva-foto-video.html

Ракурс

Бронетранспортер заблокировала полиция в центре Киева. Частная БРДМ ехала на акцию протеста под Кабмин.

За рулем был руководил Ярослав Емельяненко, один из организаторов акции под Кабмином, на которой протестуют против запрета въезда в Украину. Он утверждает, что бронетранспортер полиция заблокировала возле метро «Арсенальная» неправомерно.

Это — музейный экспонат, который ехал на мирную акцию для привлечения внимания, а власть была предупреждена об акции с использованием музейной техники, которая ранее была задействована во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, — сообщил активист.

Впрочем, БРДМ к Кабмину не пустили. На «Арсенальной» копы остановили военную машину, на которой проводят туры в Чернобыль.

«Ракурс» сообщал, что в Киеве под Кабинетом министров проходит акция протеста против закрытия украинских границ для въезда иностранцев и ограничения работы ночных клубов и развлечений.

К Кабмину сегодня пришли владельцы и сотрудники туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений.

Они протестуют против того, что правительство ограничило их право на работу. Представители индустрии развлечений и ночных клубов, которым запретили работать после 23.00, говорят, что и так старались придерживаться всех ограничений, которые ввело правительство.

Активисты анонсируют, что протесты будут продолжаться сегодня до поздней ночи.