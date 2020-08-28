Бронетранспортер протестувальників затримали у середмісті Києва, фото — ФБ Я.Емельяненка

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Ракурс

Бронетранспортер заблокувала поліція в центрі Києва. Приватна БРДМ їхала на акцію протесту під Кабмін.

Нею керував Ярослав Ємельяненко, один з організаторів акції під Кабміном, на якій протестують проти заборони в’їзду в Україну. Він переконує, що бронетранспортер поліція заблокувала поблизу метро «Арсенальна» неправомірно.

Це — музейний експонат, який їхав на мирну акцію для залучення уваги, а влада була попереджена про акцію з використанням музейної техніки, яка раніше була задіяна під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, — повідомив активіст.

Утім, БРДМ до Кабміну не пустили. На «Арсенальній» копи зупинили військову машину, на якій проводять тури у Чорнобиль.

«Ракурс» повідомляв, що у Києві під Кабінетом міністрів проходить акція протесту щодо закриття українських кордонів для в’їзду іноземців та обмеження роботи нічних клубів та сфери розваг.

До Кабміну прийшли власники та працівників туристичних компаній, а також нічних клубів і розважальних закладів.

Вони протестують проти того, щоб уряд не обмежував їх право на роботу. Представники сфери розваг та нічних клубів, яким заборонили працювати після 23.00, не задоволені та кажуть, що і так намагалися дотримуватися всіх обмежень, які запровадив уряд.

Активісти анонсують, що протести триватимуть до пізньої ночі.