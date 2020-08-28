Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Протести під Кабміном — до Шмигаля прийшли власники туркоманій і нічних клубів, фото — Pavlovskiy News

Протести під Кабміном — до Шмигаля прийшли власники туркомпаній і нічних клубів (ФОТО, ВІДЕО)

28 сер 2020, 12:56
999

Акція протесту під Кабміном зібрала 28 серпня власників та працівників туристичних компаній, а також нічних клубів і розважальних закладів.

Від уряду вимагають скасувати заборону на в’їзд іноземців на територію України до 28 вересня і постанову Кабінету міністрів України про закриття закладів громадського харчування та нічних клубів з 23.00 до 7.00, яку ухвалили 26 серпня.

Представники туристичної галузі вимагають від Кабміну пустити іноземців в Україну. З плакатами та національною символікою люди протестують проти рішення уряду заборонити в’їзд в Україну для іноземців. Кажуть, що ініціатива Кабміну згубно вплине на їх роботу.

Протести під Кабміном — до Шмигаля прийшли власники туркоманій і нічних клубів, фото — Pavlovskiy News

Для залучення уваги мітингувальники використовують українські прапори і написи «Welcome» і «Україна — відкрита країна».

Власники нічних клубів свою акцію планують проводити до пізньої ночі на вулиці Михайла Грушевського. На неї вийдуть Heaven club, Closer, SkyBar і ще кілька київських клубів.

Протести під Кабміном — до Шмигаля прийшли власники туркоманій і нічних клубів, фото — Pavlovskiy News

Наше мовчання — шлях до поступового знищення нічної культури. Приходь висловити свою підтримку улюбленим артистам, барменам, діджеям, офіціантам та адміністраторам, що ризикують залишитися без роботи! — йдеться у заяві.

Представники нічних клубів наполягають, що загальна кількість гостей їхніх закладів у масштабах міста Києва та України в цілому є мізерною. Кожної п’ятниці та суботи з 23.00 до 07.00 — не більше 15−20 тис осіб, а у будні у кілька разів менше.


Представники розважальних закладів запевняють, що не є основними генераторами поширення захворювань.

Нагадаємо, що у липні влада заборонила роботу розважальних закладів, а 26 серпня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що забороняється проведення усіх масових заходів, а роботу дискотек та нічних клубах буде заборонено навіть у «зелених зонах».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿