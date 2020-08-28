Протести під Кабміном — до Шмигаля прийшли власники туркоманій і нічних клубів, фото — Pavlovskiy News

https://racurs.ua/ua/n143082-protesty-pid-kabminom-do-shmygalya-pryyshly-vlasnyky-turkompaniy-i-nichnyh-klubiv-translyaciya.html

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Акція протесту під Кабміном зібрала 28 серпня власників та працівників туристичних компаній, а також нічних клубів і розважальних закладів.

Від уряду вимагають скасувати заборону на в’їзд іноземців на територію України до 28 вересня і постанову Кабінету міністрів України про закриття закладів громадського харчування та нічних клубів з 23.00 до 7.00, яку ухвалили 26 серпня.

Представники туристичної галузі вимагають від Кабміну пустити іноземців в Україну. З плакатами та національною символікою люди протестують проти рішення уряду заборонити в’їзд в Україну для іноземців. Кажуть, що ініціатива Кабміну згубно вплине на їх роботу.

Для залучення уваги мітингувальники використовують українські прапори і написи «Welcome» і «Україна — відкрита країна».

Власники нічних клубів свою акцію планують проводити до пізньої ночі на вулиці Михайла Грушевського. На неї вийдуть Heaven club, Closer, SkyBar і ще кілька київських клубів.

Наше мовчання — шлях до поступового знищення нічної культури. Приходь висловити свою підтримку улюбленим артистам, барменам, діджеям, офіціантам та адміністраторам, що ризикують залишитися без роботи! — йдеться у заяві.

Представники нічних клубів наполягають, що загальна кількість гостей їхніх закладів у масштабах міста Києва та України в цілому є мізерною. Кожної п’ятниці та суботи з 23.00 до 07.00 — не більше 15−20 тис осіб, а у будні у кілька разів менше.

Представники розважальних закладів запевняють, що не є основними генераторами поширення захворювань.

Нагадаємо, що у липні влада заборонила роботу розважальних закладів, а 26 серпня Кабмін продовжив дію адаптивного карантину до 1 листопада. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що забороняється проведення усіх масових заходів, а роботу дискотек та нічних клубах буде заборонено навіть у «зелених зонах».