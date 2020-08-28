Протесты под Кабмином — к Шмыгалю пришли владельцы туркомпаний и ночных клубов, фото — Pavlovskiy News

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Акция протеста под Кабмином собрала 28 августа владельцев и работников туристических компаний, а также ночных клубов и развлекательных заведений.

От правительства требуют отменить запрет на въезд иностранцев на территорию Украины до 28 сентября и постановление Кабинета министров Украины о закрытии заведений общественного питания и ночных клубов с 23.00 до 7.00, принятое 26 августа.

Представители туристической отрасли требуют пустить иностранцев в Украину. С плакатами и национальной символикой люди протестуют возле офиса правительства и говорят, что инициатива Кабмина пагубно повлияет на их работу.

Для привлечения внимания митингующие используют украинские флаги и надписи «Welcome» и «Украина — открытая страна».

Владельцы ночных клубов свою акцию планируют проводить до поздней ночи на улице Михаила Грушевского. На нее выйдут Heaven club, Closer, SkyBar и еще несколько киевских клубов.

Наше молчание — путь к постепенному уничтожению ночной культуры. Приходи выразить свою поддержку любимым артистам, барменам, диджеям, официантам и администраторам, которые рискуют остаться без работы! — говорится в заявлении.



Представители ночных клубов настаивают на том, что общее число гостей их учреждений в масштабах города Киева и Украины в целом является мизерным. Представители развлекательных заведений уверяют, что не являются основными генераторами распространения заболевания.

Напомним, что в июле власти запретили работу развлекательных заведений, а 26 августа Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 1 ноября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что запрещается проведение всех массовых мероприятий, а работу дискотек и ночных клубах будет запрещено даже в «зеленых зонах».