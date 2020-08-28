Коронавирус в Киеве. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавирус в Киеве снова бьет все рекорды. За прошедшие сутки, 27 августа, в Киеве обнаружили 251 новый случай заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки погибло наибольшее количество людей за весь период пандемии — девять больных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет;

пять девочек от трех до 16 лет;

шесть мальчиков от одного года до 16 лет.

Больше всего больных обнаружили в:

Дарницком районе — 39 новых инфицированных;

Деснянском районе — 39 случаев заболевания;

Днепровском районе — 37 случаев коронавируса за сутки.

Святошинском районе — 30 случаев заболевания.

В столичные больницы госпитализировали 47 пациентов. В то же время выздоровели 95 человек. Всего госпитализировано 486 пациентов, из них 22 — дети. В тяжелом состоянии находится 101 человек, 195 получают кислородную терапию. Еще 14 находятся на искусственной вентиляции легких.

Всего в Киеве зафиксировали уже 12 тыс. 719 больных коронавирусом. Умерли 187 киевлян, а выздоровели за весь период пандемии 4 тыс. 79 человек.

Ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине установила новый печальный рекорд по количеству выявленных больных. Коронавирусную болезнь COVID-19 за минувшие сутки диагностировали у еще 2 тыс. 438 человек, из них 112 детей и 122 медицинские работники.