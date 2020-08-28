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Коронавірус в Києві. Фото: Pixabay

Коронавірус вбив рекордну кількість киян (ІНФОГРАФІКА)

28 сер 2020, 12:45
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Коронавірус в Києві знову б'є всі рекорди. За минулу добу, 27 серпня, в Києві виявили 251 новий випадок захворювання на коронавірус.

Минулої доби загинула найбільша кількість людей за весь період пандемії — дев’ятеро хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу захворіли:

  • 139 жінок у віці від 18 до 92 років;
  • 101 чоловік у віці від 20 до 80 років;
  • п’ятеро дівчаток від трьох до 16 років;
  • шістеро хлопчиків від одного року до 16 років.

Найбільше хворих виявили у:


  • Дарницькому районі — 39 нових інфікованих;
  • Деснянському районі — 39 випадків захворювання;
  • Дніпровському районі — 37 випадків коронавірусу за добу.
  • Святошинському районі — 30 випадків захворювання.

У столичні лікарні госпіталізували 47 пацієнтів. Разом із тим одужали 95 осіб. Всього госпіталізовано 486 пацієнтів, із них 22 — діти. У важкому стані перебуває 101 особа, 195 отримують кисневу терапію. Ще 14 перебувають на штучній вентиляції легенів.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: Telegram-канал Віталія КличкаВсього в Києві зафіксували вже 12 тис. 719 хворих на коронавірус. Померли 187 киян, а одужали за весь період пандемії 4 тис. 79 осіб.

Раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих. Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу діагностували у ще 2 тис. 438 осіб, із них 112 дітей і 122 медичні працівники.

Джерело: Ракурс


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