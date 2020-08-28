Коронавірус в Києві. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143081-koronavirus-vbyv-rekordnu-kilkist-kyyan-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Києві знову б'є всі рекорди. За минулу добу, 27 серпня, в Києві виявили 251 новий випадок захворювання на коронавірус.

Минулої доби загинула найбільша кількість людей за весь період пандемії — дев’ятеро хворих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За минулу добу захворіли:

139 жінок у віці від 18 до 92 років;

101 чоловік у віці від 20 до 80 років;

п’ятеро дівчаток від трьох до 16 років;

шістеро хлопчиків від одного року до 16 років.

Найбільше хворих виявили у:

Дарницькому районі — 39 нових інфікованих;

Деснянському районі — 39 випадків захворювання;

Дніпровському районі — 37 випадків коронавірусу за добу.

Святошинському районі — 30 випадків захворювання.

У столичні лікарні госпіталізували 47 пацієнтів. Разом із тим одужали 95 осіб. Всього госпіталізовано 486 пацієнтів, із них 22 — діти. У важкому стані перебуває 101 особа, 195 отримують кисневу терапію. Ще 14 перебувають на штучній вентиляції легенів.



Всього в Києві зафіксували вже 12 тис. 719 хворих на коронавірус. Померли 187 киян, а одужали за весь період пандемії 4 тис. 79 осіб.

Раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу в Україні встановила новий сумний рекорд за кількістю виявлених хворих. Коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу діагностували у ще 2 тис. 438 осіб, із них 112 дітей і 122 медичні працівники.