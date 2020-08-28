Сергій Сергійчук, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143080-novogo-ochilnyka-cherkaskoyi-oda-predstavyv-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, під час свого візиту на Черкащину представив нового голову Черкаської облдержадміністрації (ОДА).

Ним став Сергій Сергійчук. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський зазначив, що головною причиною кадрових змін є прагнення «бачити результат».

Хочеться бачити щось краще, ніж є, — зазначив президент і закликав нового очільника ОДА «дійсно одразу почати діяти».

Кандидатуру Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА Кабмін погодив 26 серпня.

Сергійчук народився у 1970 році в Києві. З липня 1994 року працював в СБУ, у 2019 році — був заступником керівника Центру кібербезпеки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Попередника Сергійчука на цій посаді — Романа Боднара — призначили 4 листопада 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський вчора, 27 серпня, представив нового очільника Кіровоградської ОДА. Ним став Андрій Назаренко, який раніше працював директором регіонального центру з інвестицій і розвитку.