Нового руководителя Черкасской ОГА представил Зеленскийhttps://racurs.ua/n143080-novogo-rukovoditelya-cherkasskoy-oga-predstavil-zelenskiy.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, во время своего визита на Черкащину представил нового главу Черкасской облгосадминистрации (ОГА).
Им стал Сергей Сергейчук. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что главной причиной кадровых изменений является стремление «видеть результат».
Хочется видеть что-то лучше, чем есть, — отметил президент и призвал нового главу ОГА «действительно сразу начать действовать».
Кандидатуру Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА Кабмин согласовал 26 августа.
Сергийчук родился в 1970 году в Киеве. С июля 1994 года работал в СБУ, в 2019 году — был заместителем руководителя Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Предшественника Сергийчука на этой должности — Романа Боднара — назначили 4 ноября 2019 года.
Напомним, Зеленский вчера, 27 августа, представил нового руководителя Кировоградской ОГА. Им стал Андрей Назаренко, ранее работавший директором регионального центра по инвестициям и развитию.