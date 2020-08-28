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Ракурс
Сергей Сергийчук, фото: Офис президента

Нового руководителя Черкасской ОГА представил Зеленский

28 авг 2020, 12:39
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Владимир Зеленский, президент Украины, во время своего визита на Черкащину представил нового главу Черкасской облгосадминистрации (ОГА).

Им стал Сергей Сергейчук. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что главной причиной кадровых изменений является стремление «видеть результат».

Хочется видеть что-то лучше, чем есть, — отметил президент и призвал нового главу ОГА «действительно сразу начать действовать».

Кандидатуру Сергийчука на должность председателя Черкасской ОГА Кабмин согласовал 26 августа.

Сергийчук родился в 1970 году в Киеве. С июля 1994 года работал в СБУ, в 2019 году — был заместителем руководителя Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации.


Предшественника Сергийчука на этой должности — Романа Боднара — назначили 4 ноября 2019 года.

Напомним, Зеленский вчера, 27 августа, представил нового руководителя Кировоградской ОГА. Им стал Андрей Назаренко, ранее работавший директором регионального центра по инвестициям и развитию.

Источник: Ракурс


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